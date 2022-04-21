В Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера российского «Новатэка», его дочь и жену 20 21.04.2022, 15:17

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Сергей Протосеня владел состоянием в € 400 миллионов и обычно проживал во Франции.

В Испании вместе с женой и дочерью найден мертвым бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня. Об этом 21 апреля сообщает телеканал Telecinco.

Уточняется, что тела трех человек обнаружили во вторник, 19 апреля, в доме в муниципалитете Льорет-де-Мар. По данным телеканала, Сергей Протосеня владел состоянием в € 400 млн и обычно проживал во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники.

По данным ТАСС, полиция рассматривает версию, по которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.

Ранее СМИ сообщали, что несколько дней назад в квартире на юго-западе Москвы также нашли мертвыми вице-президента «Газпромбанка», его жену и дочь.

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