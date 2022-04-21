В Эстонию запретят въезд артистам из Беларуси, которые поддержали войну 4 21.04.2022, 15:29

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Эстонский премьер-министр заявила, что в ее стране их не ждут.

В Эстонию запретят въезд артистам из Беларуси и России, поддерживающим войну против Украины и "режим Путина". Об этом в четверг заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, сообщает Delfi. По ее словам, списки артистов не составлены. "Но мы знаем, кто эти люди, — говорит премьер. — В Эстонии им не рады, их здесь не ждут".

Вопрос находится в компетенции МВД, полиции и пограничников. Они будут реагировать на каждый конкретный случай.

Эстония, как и другие страны Балтии, последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российскими оккупантами.

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