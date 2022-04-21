«Зарплаты урезают каждый месяц» 1 21.04.2022, 16:29

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Какая ситуация на крупных белорусских предприятиях?

Правительство признает, что крупные белорусские предприятия переживают непростые экономические условия. Так, БМЗ, МТЗ и МАЗ ищут альтернативные рынки сбыта товаров на 1,5 млрд долларов. Эту продукцию планировали отгрузить в Украину, страны ЕС и США. Журналисты zerkalo.io спросили у работников крупных заводов, какая сейчас ситуация на их предприятиях с занятостью, зарплатами, загруженностью производства.

Мы не приводим настоящие имена собеседников, с которыми общались, по их просьбе. Они подтвердили редакции, что действительно работают на названных предприятиях.

БМЗ: «Цеха работают с перебоями»

Работники Белорусского металлургического завода тоже говорят, что предприятие испытывает трудности.

Два работника рассказали о сложностях с поставками комплектующих и реализацией продукции предприятия. По их словам, поставки металлолома и другого сырья заметно сократились. По информации одного из собеседников, это произошло после 24 февраля. Отгрузку продукции железнодорожным транспортом переориентирует на внутренние перевозки и в Россию, а их объем значительно сократился. Это говорит о сокращении реализации продукции предприятия.

— Цеха работают с перебоями. Прием новых людей на предприятие временно остановлен. Ситуация довольно напряженная. Поставки металлолома упали в разы, цеха работают с перебоями. С реализацией продукции тоже проблемы. Слышал, что большая партия корда вернулась обратно. Из-за всего этого ожидаем сильного падения доходов, — говорит Кирилл, один из работников предприятия.

Несколько работников, с которыми мы общались, рассказали, что на предприятии есть приказ, который обязывает сотрудников в апреле трудиться как минимум одну смену только за тарифный оклад (минимальный размер оплаты). А в мае с этим будет еще сложней — объявлено, что будет больше дней за низкую оплату или простои.

— Для дневного персонала в мае будет 7 дней за голый оклад и 3 дня без сохранения заработной платы, — рассказал нам Кирилл. — Заработная плата в смену состоит из суммы оклада и контракта, разбитого на календарный месяц, а голый оклад примерно на 40% ниже этой суммы. То есть, если у работника оклад плюс контракт составляют 800 рублей в месяц, то голый оклад будет 500 рублей или чуть ниже.

По словам другого работника завода, ему и коллегам по списку сказали, что в мае их ждет семь смен простоя, еще две смены надо будет уйти в отпуск за свой счет.

— Мало работы. Видимо, таким образом предприятие снижает издержки, — считает Кирилл.

Спартак: «Сложность — импорт какао-бобов»

Кондитерская фабрика «Спартак» в марте ушла на четырехдневку — работников просили писать заявления и в разные дни уйти на несколько дней за свой счет. Об этом нам рассказали два работника предприятия.

Один из них, Сергей, говорит, что «Спартак» столкнулся с трудностями по разным причинам. Первая — санкции в отношении банка «БелВЭБ», так как это один из банков, обслуживающих компанию.

— Вторая сложность — это импорт какао-бобов. Сейчас с их доставкой есть сложности. До 16 апреля их как-то поставляли литовцы (ранее в порты этой страны продукция приходила морским путем, а оттуда ее везли в Беларусь — Прим. ред.), но что будет дальше, не знаю.

Третья проблема, по словам Сергея, техническая. В некоторых цехах, например, вафельном и бисквитном стоит импортное оборудование, и комплектующие для его обслуживания обычно покупали за границей. Теперь достать их стало проблемой.

Но при всех сложностях, говорит собеседник, продажи кондитерской продукции примерно такие же, какими были в этот же период в прошлом году и чуть выше, чем в 2020-м.

Нафтан: «Ситуация не очень. Зарплаты каждый месяц урезают»

Новополоцкий НПЗ частично «стоит», так как нет сбыта, а склады завалены готовой продукцией, рассказал нам Андрей. Проблем с комплектующими нет, но «в начале всех последних событий» начались сложности со сбытом некоторых видов продукции, а работники столкнулись с нехваткой средств индивидуальной защиты, например, перчатки, по словам собеседника, им не выдают третий месяц.

— Ситуация не очень. Зарплаты каждый месяц урезают. Например, премия после окладовой реформы была около 45%, затем выплатили 40%, а в последнем месяце 30%. Дальше, говорят, будет еще меньше. А 10% премии — это около 100 рублей, — говорит Андрей и добавляет. — Есть указ сверху максимально экономить энергоресурсы, отключать оборудование без которого можно обойтись.

Ранее 19 апреля заместитель премьер-министра Юрий Назаров сообщил, что из-за введенных санкций на поставки в Евросоюз пришлось переориентировать нефтеперерабатывающие заводы на работу на внутренний рынок страны. «В условиях ограничений, в том числе санкционных, из-за которых мы не можем поставлять в Евросоюз, мы оптимизировали переработку нефти на наших двух заводах, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка», — заявил Юрий Назаров

«Атлант»: «Не было комплектующих для производства»

У белорусского производителя бытовой техники начались трудности с производством.

— Завод останавливался, по большей части, из-за того, что не было комплектующих для производства. Естественно, они не идут из Украины, говорят, что и Европа отказалась нам их поставлять, — говорит сотрудник «Атланта» Максим.

С реализацией продукции ситуация не критическая, но и не такая удачная, как была до этого года. Раньше наши склады полностью продукцией, сейчас — меньше, но все же готовый товар там есть.

— Предыдущие четыре недели мы работали неполную неделю. Такое было впервые за годы, что я тут работаю. Сначала отправляли на простой по четвергам и пятницам, а потом людей отправили в оплачиваемый отпуск на семь дней. Сейчас, судя по всему, будет первая полная неделя с середины марта. Но в то же время несколько цехов завода все равно не работает.

Но перебои с поставками комплектующих и снижение загрузки в производстве не отразилось на зарплате, говорит Максим, она почти не поменялась, задержек нет.

— Зарплаты упали в прошлом году в начале лета, с тех пор особых изменений не было, — уточняет собеседник.

МАЗ

На «Минском автомобильном заводе», по словам одного из работников, ситуация кардинально не изменилась — и зарплаты, и занятость остаются прежними.

— Поставка комплектующих страдает, так как детали поставлялись в том числе из Европы и Украины. Альтернатива есть в Китае. Но они уступают и по качеству, и по возможностям установки. А с реализацией продукции всегда было проблемно, так что сложно сказать, изменилось ли что-то, — говорит заводчанин.

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