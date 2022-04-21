Блогеры РФ лишились до 70% подписчиков и до 80% доходов 21.04.2022, 16:38

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Эксперты утверждают, что переход на российские соцсети будет непростым.

По данным «Коммерсанта», сейчас российские блогеры пытаются решить проблему, переходя на российские социальные сети, но этот процесс будет непростым, пишет thinktanks.by.

Согласно источнику, причинами миграции авторов контента стали блокировка в РФ социальных сетей Facebook и Instagram, а также отключение монетизации на YouTube для российских пользователей. Кроме того, сервис коротких видео TikTok ранее ограничил загрузку новых роликов и доступ к зарубежному контенту на территории страны. По мнению отраслевых аналитиков, из-за этого блогеры лишились до 70% аудитории и до 80% доходов.

По мнению собеседников издания, с переходом на альтернативные платформы создатели контента, по разным оценкам, могут потерять до 70% подписчиков и до 80% доходов. Эксперты отмечают, что речь не только о «накрученной» аудитории — часть пользователей, ранее подписавшихся на «автопилоте», просто перестанет следить за автором, потеряв интерес к его контенту.

Российские площадки, в свою очередь, заявили о приросте посетителей. По заверению представителей «ВКонтакте», в марте дневная посещаемость соцсети увеличилась на 9%, до 50 миллионов пользователей, а ежемесячная в стране — до 72 миллионов. В «Одноклассниках» сообщили о 66-процентном приросте количества новых регистраций по состоянию на 12 марта, а старые учетные записи пользователи восстанавливали на 36% чаще.

Собственную статистику журналистам предоставила и аналитическая компания Mediascope. Самой быстрорастущей площадкой ее сотрудники назвали мессенджер Telegram. По имеющимся данным, его среднесуточный охват аудитории старше 12 лет вырос с 25% в конце февраля до 34% к середине марта 2022 года. Тот же показатель у VK вырос с 38% до 41%, а у «Одноклассников», как утверждают аналитики, почти не изменился.

В свою очередь, средний охват заблокированных в России Instagram и Facebook значительно снизился — до 12% и 2% соответственно. TikTok «просел» заметно меньше — с 28% до 26%. При этом разработчики сервиса коротких видео Yappy (принадлежит «Газпром-медиа») заявили об увеличении месячной активной аудитории в марте по сравнению с февралем на 56%, а средней дневной — на 68%.

По информации Mediascope, некоторые пользователи продолжили пользоваться своими аккаунтами в заблокированных социальных сетях с помощью VPN. При этом, как отмечают аналитики, время их активности сократилось — выросла доля пользователей, которые заходят на такие ресурсы менее чем на пять минут.

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