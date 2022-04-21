Что нового будет в системе образования в следующем году 21.04.2022, 16:45

1 сентября 2023 года вступят в силу изменения в Кодекс об образовании.

В конце января был подписан Кодекс об образовании, многие его нормы вступят в силу 1 сентября 2023 года.

Согласно им, в 11-м классе школ и гимназий появится централизованный экзамен. Выпускникам нужно будет сдавать экзамены по русскому или белорусскому языку, а также математике в форме ЦТ. Это облегчит нагрузку при поступлении в вуз.

Также в новом кодексе закрепляется понятие дистанционной формы обучения – в школах, вузах и ссузах, а продолжительность учебного года в школах будет установлена с 1 сентября по 31 августа.

Также ученики 11-го класса будут сдавать на два экзамена меньше (вместо нынешних четырех) начиная с 2023 года, а 9-классники на один больше (вместо теперешних трех).

Что касается вузов, то «платники» и «целевики» получат по окончании учебного заведения статус молодого специалиста.

Эти и другие изменения в Кодекс об образовании можно найти на сайте Минобразования.

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