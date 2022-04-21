Часть литовских священников хотят перейти под крыло Константинополя 4 21.04.2022, 17:01

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Будет отдельное обращение духовенства и национальных общин.

Часть православных священников Литвы начинает готовить обращение к Константинопольскому патриарху, чтобы стать частью этой митрополии.

"Мы сейчас готовим обращение. (...) Будет отдельное обращение духовенства и национальных общин, а также обращение властей в нашу поддержку", - сказал после встречи с мэром Вильнюса один из отстраненных православных священников Гинтарас Сунгайла.

По его данным, такое обращение поддержат семь священников, но когда начнется процесс, их станет больше. Всего в Литве насчитывается около 60 православных священников, сообщает LRT.

Пока неизвестно, сколько времени может занять этот процесс, но считается, что благодаря поддержке общины верующих и властей просьба священников должна быть удовлетворена достаточно быстро.

Сунгайла выразил надежду, что Константинопольский патриарх, получив такое обращение, не замедлит принять решение о приеме литовского духовенства в этот патриархат. По его словам, при решении аналогичного вопроса с украинскими священниками Константинопольский патриарх убедился в недоброжелательстве Московского Патриархата.

На прошлой неделе глава православной епархии Литвы, митрополит Иннокентий освободил от занимаемой должности священника Виталиюса Моцкуса, а двое других священнослужителей - Сунгайла и Виталис Даупарас - были не только уволены, но и отстранены от какого-либо активного служения в Церкви.

Священники сказали, что ушли с должностей из соображений морали, так как патриарх Русской Православной Церкви Кирилл поддерживает военное вторжение России в Украину, а противников Москвы в Украине называет "злыми силами", которые борются "с единством Руси".

Виталис Даупарас не скрывал, что, служа в православной церкви, на протяжении многих лет закрывал глаза на высказывания глав православной церкви, однако "когда началась такая страшная вещь, как война, где гибнут невинные люди, совесть не позволяет мириться и закрывать глаза".

По его словам, присоединение к другому епископу - это не раскол, а внутренний процесс.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в среду после встречи назвал проиходящее расколом православной церкви.

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