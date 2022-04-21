закрыть
21 апреля 2022, четверг, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Большинство жителей Швеции выступают за вступление в НАТО

1
  • 21.04.2022, 17:03
  • 2,760
Большинство жителей Швеции выступают за вступление в НАТО

Поддержка членства в Альянсе резко выросла за последнюю неделю.

Большинство жителей Швеции выступает за вступление страны в НАТО. Поддержка членства в Альянсе резко выросла за последнюю неделю.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным опроса института Novus, 51% шведов высказались за вступление в НАТО. На прошлой неделе за членство в Альянсе выступали 45% жителей страны.

Как отметил директор Novus Торбьорн Сьостром, поддержка вступления страны в НАТО среди шведов растет. По его словам, жители верят, что это произойдет одновременно с Финляндией.

"Если Финляндия присоединится к НАТО, то 64% опрошенных шведов заявили, что выступают за вступление", - отмечает издание.

Напомним, в Финляндии вопрос о членстве в НАТО в настоящее время обсуждается депутатами.

Отметим, вступление Финляндии в НАТО поддерживает подавляющее большинство жителей страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников