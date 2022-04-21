Цены на яблоки продолжают ставить рекорды 1 21.04.2022, 17:46

2,454

В Беларуси не первый год возникают проблемы с наличием в продаже отечественных яблок, особенно ближе к весне.

Цены на яблоки продолжают ставить рекорды. Так, стоимость импортных доходит до 21 рубля за килограмм, а как минимум один ритейлер выставил ценник на отечественные выше 5 рублей. В начале февраля правительство ввело запрет на вывоз из Беларуси отдельных товаров, в их число попали и яблоки. В нашей стране не первый год возникают проблемы с наличием в продаже отечественных яблок, а также высокими ценами на них, пишет zerkalo.io.

Так, в «Е-доставке» 20 апреля появились белорусские яблоки «Голден» от фермерского хозяйства из Ольшан. Цена — 5,29 рубля за килограмм. Турецкие красные яблоки в этот день стоили 4,99 рубля.

Сегодня белорусских яблок нет в продаже, но зато появились еще два сорта из Турции — по 4,89 рубля и 5,67 рубля за килограмм.

Служба доставки Green предлагает четыре сорта импортных яблок, цены — от 4,49 до 6,41 рубля. Как указано на сайте торговой сети, два вида яблок выращены в России, на них выше всего ценник. Откуда привезли остальные два сорта, не уточняется.

В торговой сети «Перекресток» продают как минимум пять сортов яблок: два — из Молдовы (4,08 и 5,46 рубля), еще два — из Азербайджана (6,08 и 7,29 рубля), один — из Турции (4,64 рубля).

В службе доставки от Комаровского рынка итальянские яблоки «Амброзия» (Premium) стоят 20,9 рубля. Но есть и более дешевый итальянский сорт «Гренни Смит» (Premium) — 13,9 рубля. За такую же цену здесь можно купит испанские яблоки (есть также вариант из этой страны по 12,9 рубля). За «Гала» (Premium) из Азербайджана просят 16,9 рубля, а за «Голден» из Молдовы и «Ред принц» из Украины — 5,9 рубля за килограмм.

Напомним, в начале этого года из продажи из-за контрсанкций Минска пропали польские яблоки, которые зачастую были дешевле белорусских. Многие торговые сети взамен польских стали закупать украинские яблоки. Но они были дороже. Однако после после начала войны поставки украинских яблок прекратились.

В Беларуси не первый год возникают проблемы с наличием в продаже отечественных яблок, особенно ближе к весне. Правда, в некоторых случаях они заканчиваются еще в начале года. К примеру, в июне 2020 года Госконтроль сообщил о дефиците белорусских яблок в Гродненской области. Оказалось, что яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая, закончились еще в январе. В таких ситуациях нам на помощь приходили польские фермеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».