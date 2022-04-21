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Байден объявил об очередном пакете помощи Украине на $800 млн

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  • 21.04.2022, 17:47
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Байден объявил об очередном пакете помощи Украине на $800 млн

В Украину будут доставлены сотни гаубиц, боеприпасы, тактические беспилотники.

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Размер пакета составляет 800 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента США.

"Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. И также сотни тактических беспилотников", - подчеркнул он.

Президент США отметил, что это оружие будет эффективно на равнинах востока и юга Украины. Он подчеркнул, что гордится мужеством украинских защитников.

Байден добавил, что не обо всем вооружении, которое США передают в Украину, сообщают.

Кроме того, президент США отметил, что военная помощь рекордными темпами поступает в Украину. Он добавил, что Вашингтон хочет помочь Украине отразить новое российское наступление на Донбассе.

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