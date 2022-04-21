Зеленский: Мы готовимся деблокировать Мариуполь военным путем 1 21.04.2022, 18:25

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Владимир Зеленский

Украине для этого необходима помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящемся деблокировании Мариуполя военным путем. Однако, отметил глава государства, необходима помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Мэтте Фредериксен.

"Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что деблокирование Мариуполя, как и других городов, возможно несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся", - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя необходима помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя – дипломатический. Глава государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Пока это не сделано. Все варианты россиянам мы предложили", – подчеркнул Зеленский.

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