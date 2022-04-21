Великая пятница Страстной недели: традиции, обычаи, запреты 21.04.2022, 18:41

1,358

Как правильно провести этот день.

Великая пятница — это пятница последней, шестой недели Великого поста, непосредственно перед Пасхой. В христианстве — это время скорби и траура. По Библии в этот день Иисус был осужден и распят на кресте.

Все христиане с трепетом и почтением относятся к этой памятной дате, стараются соблюдать все появившиеся за многие века обычаи. Считается, что отдать дань уважения традициям в этот день означает не только очистить свою душу, но и сделать весь следующий год счастливым, сытным и светлым, пишет intex-press.by.

В Страстную пятницу верующие стараются посещать храмы или же проводить день с семьей в домашней молитве. Также принято совершать добрые поступки: подавать нуждающимся, примиряться с теми, на кого имелись обиды, особенно давние, навещать родственников. Главная особенность этого дня заключается в большом количестве запретов: нельзя петь, танцевать, веселиться, праздновать дни рождения. Работать по дому тоже не стоит: считается, что хозяйка должна была закончить все дела в Чистый четверг. Верующие стараются отказаться от пищи до трех часов дня, до выноса Плащаницы. После этого времени можно есть хлеб и пить чистую воду.

В церкви на утреннем богослужении читаются Царские Часы. Название такое, потому что на каждом часе положено чтение Евангелия и Апостола. Днем совершается чин Выноса Плащаницы. Вечером следует обычное богослужение, затем Плащаницу поднимают с Престола и выносят в центр храма, читается канон, прозванный в народе «Плачем Богородицы». Затем совершается Утреня с погребением Плащаницы. По сути, пятница плавно переходит в субботу, потому что оба этих дня имеют схожую атмосферу. Их еще называют «тихими»: верующие стараются меньше говорить о мирском, мало разговаривать в принципе, произнося только молитвы. Строго запрещены любые конфликты.

Народные традиции, приметы и обычаи

Считается, что сон, увиденный в ночь с Чистого четверга на Страстную пятницу, предсказывает будущее. Также люди верят, что испеченный в пятницу хлеб способен исцелить любую болезнь и никогда не плесневеет.

В этот день принято посетить службу, а после нее освятить серебряное кольцо. Оно послужит оберегом от различных несчастий и поможет сберечь здоровье.

Есть несколько особенных предостережений для женщин. Как мы уже сказали, не стоит заниматься домашними делами, а еще шить, вязать, стирать. Лучше не наводить красоту: отказаться от макияжа, стрижки и окрашивания волос. Если женщина кормит грудью младенца и собирается прекратить грудное вскармливание, то сделать это лучше именно в Страстную пятницу, чтобы ребенок вырос сильным и здоровым.

После службы в храме нужно принести домой 12 горящих свечей, которым нельзя давать догореть до конца. Тогда они принесут в дом, где будут храниться, достаток и благополучие.

Есть интересная примета: если в ночь на Страстную пятницу ясная настолько, что видно звезды, то можно ожидать хороший урожай и зернистую пшеницу. Пасмурный и дождливый день предвещал неурожай. Не стоит протыкать землю железными предметами, чтобы не навлечь на свою семью невзгоды и горе. От пересадки рассады в доме тоже следует отказаться.

В Чистый четверг и Страстную пятницу совершаются обряды по избавлению от пьянства. В эти дни они имеют большую силу.

Суеверные люди в этот день обходят свои жилища с церковной свечой, чтобы узнать, нет ли в доме какой-то заговоренной вещи. Говорят, что в том месте, где свеча начинает потрескивать и чадить, будет находиться «наговоренный» предмет.

Не стоит переживать родителям малыша, который появится на свет в Страстную пятницу. Священники говорят, что трагизм этого дня не отразится на судьбе ребенка, а все неприятности, которые случатся в его жизни, в итоге всегда будут становиться большой радостью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».