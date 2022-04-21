Зеленский: Впереди решающие дни битвы за Украину
- 21.04.2022, 19:01
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Будет битва за восток Украины и все государство.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины впереди сложные дни и решающая битва за восток Украины и все государство.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, передает Укринформ.
"У нас впереди решающие сложные дни, решающая битва за наше государство, за нашу землю, за украинский Донбасс", - подчеркнул глава государства.
Он заверил, что Украина совместно с партнерами делает все, чтобы защитники и защитницы могли очень эффективно защищать украинскую землю и защищать свою жизнь.
Зеленский отметил, что потребности Украины были доведены, в том числе, и до премьер-министров Испании и Дании, и подчеркнул, что ожидает "скорую помощь с их стороны".