Несколько простых операций, которые помогут сэкономить на ремонте автомобиля 2 21.04.2022, 19:16

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Для многих подготовка автомобиля к летнему сезону ограничивается заменой резины.

Для многих подготовка автомобиля к летнему сезону ограничивается заменой резины. Но если уделить своей машине больше внимания, то многих поломок можно избежать, пишет сайт zr.ru.

Осмотрите тормоза

Тем более, что замена колес — отличный повод оценить состояние тормозов. Даже если работы выполняет шиномонтажник, осмотреть суппорта вы можете самостоятельно. Часто бывает, что тормозные колодки заклинивают в суппортах — причиной становится ржавчина по их торцам.

Обязательно нужно обратить внимание на состояние тормозных колодок: насколько изношены внешние и внутренние, равномерен ли износ. Бывает, что колодка изнашивается настолько неравномерно, что напоминает клин. Перекошенные или подклинившие колодки быстро прикончат тормозной диск, и его придется менять. Не говоря уже о снижении эффективности и равномерности торможения.

Доезжать до предельного износа колодок неразумно если они изношены более, чем наполовину, — меняйте сразу.

Задние колодки служат дольше передних. Но если хотите избавиться, к примеру, от их писка, то и тут с заменой тянуть не стоит.

Замените масло

Замена моторного масла после зимнего сезона обычно не вызывает споров. Оно активно разбавлялось влагой от конденсата, возникающего вследствие больших перепадов температур, и топливом при его неполном сгорании во время коротких поездок.

Кроме того, в теплую погоду нет смысла ездить на излишне «жидких» маслах типа «нулевок» — лучше использовать более вязкие продукты. Само собой, при замене масла обязательно меняем и масляный фильтр.

Защитите мотор

По весне стоит заменить и воздушный фильтр, который за зиму скопил в себе много мельчайших абразивов из реагентов, соли, остатков асфальта и песка. Чтобы все это «добро» не угодило в мотор, ставьте новый воздушный фильтр без раздумий. К тому же за зиму он постоянно подвергался перепадам температур и сырел, отчего его фильтрующий элемент потерял свои свойства.

Также салонный фильтр нужно обязательно заменить. После зимы на нем обязательно присутствует соляная корка. При этом он забит мельчайшими остатками кусочков асфальта, выгрызаемых шипами, и частицами резины. В нем непременно скапливаются компоненты зимних реагентов, проникающих затем в наши легкие.

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