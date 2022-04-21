ВСУ уничтожили на Харьковщине два вражеских самолета

ВСУ уничтожили на Харьковщине два вражеских самолета4
- 21.04.2022, 19:21
- 7,874
Истребители были сбиты в районе Изюма.
На Харьковщине, в районе города Изюм, сбиты два вражеских истребителя на высоте 6 тыс. метров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".
"Сегодня подразделениями Воздушного командования "Схід" во взаимодействии с силами Операции объединенных сил на Харьковщине ликвидированы два вражеских самолета. По предварительным данным, уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35. Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 метров в районе Изюма", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ВСУ, в Харьковской области в течение текущих суток также ликвидирован один БПЛА.