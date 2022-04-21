ВСУ вывели из строя полк оккупантов 10 21.04.2022, 19:25

15,008

Командир убит, два его зама тяжело ранены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя полк российских оккупантов. Командир соединения убит, два его заместителя тяжело ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев", - говорится в сводке.

Кроме того, тяжело ранены два представителя командования полка - полковники Смирнов и Харитонов. Они отправлены для лечения в Москву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».