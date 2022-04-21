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ВСУ вывели из строя полк оккупантов

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  • 21.04.2022, 19:25
  • 15,008
ВСУ вывели из строя полк оккупантов

Командир убит, два его зама тяжело ранены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя полк российских оккупантов. Командир соединения убит, два его заместителя тяжело ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев", - говорится в сводке.

Кроме того, тяжело ранены два представителя командования полка - полковники Смирнов и Харитонов. Они отправлены для лечения в Москву.

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