ВСУ вывели из строя полк оккупантов

ВСУ вывели из строя полк оккупантов10
- 21.04.2022, 19:25
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Командир убит, два его зама тяжело ранены.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя полк российских оккупантов. Командир соединения убит, два его заместителя тяжело ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"Защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев", - говорится в сводке.
Кроме того, тяжело ранены два представителя командования полка - полковники Смирнов и Харитонов. Они отправлены для лечения в Москву.