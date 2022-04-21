Украина уже освободила почти 1000 сел и городов 21.04.2022, 19:39

4,544

Оккупированных значительно больше.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина освободила от захватчиков почти 1000 своих населенных пунктов. Однако, количество сел и городов, которые до сих пор находятся под российской оккупацией, значительно больше.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к португальскому народу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"За 57 дней войны мы освободили около 1000 населенных пунктов, которые были захвачены Россией. Однако количество оккупированных городов и общин значительно больше", - подчеркнул украинский лидер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».