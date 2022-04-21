«Представился майором Центрального РОВД Минска Александром Громовым» 2 21.04.2022, 19:45

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Минчанка рассказала о новом виде мошенничества.

«Банковские» мошенники не сдаются. То они на фоне введения санкций, предлагают клиентам некоторых белорусских банков скачать фишинговые приложения, то представляются работниками интернет-магазинов и пытаются заполучить доступ к данным человека. 38-летняя минчанка рассказала zerkalo.io про еще одну схему мошенничества. Так, неизвестные, представившись правоохранителями, а потом службой безопасности одного из банков, предлагали установить ей AnyDesk — программу удаленного доступа к компьютеру или телефону.

Минчанка Ирина с телефонными мошенниками сталкивается не первый раз. То девушке звонят якобы из крупного интернет-магазина, то из банка. На этот раз позвонили якобы из милиции.

— Позвонили в в месенджере Viber. Мужчина представился майором Центрального РОВД Минска Александром Михайловичем Громовым. Я сначала напряглась. Не могу же я оперативно проверить, кто точно звонит. Майор или не майор. Точно из милиции или нет. Тем более, я сейчас нахожусь в больнице и мысли заняты совсем другим. Но, думаю, послушаю, что человек мне скажет. Под рукой была ручка и блокнот и я стала записывать, что он там мне говорил, — говорит девушка.

Номер, с которого ей звонили, начинался с цифр +372. Это телефонный код Эстонии.

— «Майор» рассказал, что какой-то Валерий Сергеевич Филимонов с генеральной доверенностью от моего имени пытается взять кредит в БПС-банке и у него есть мои паспортные данные, — говорит минчанка. — Мол, правоохранители предполагают, что это мошенник, но надо все проверить. И вот они решили мне позвонить, уточнить, давала ли я кому-то такую доверенность. Якобы мужчину как-то вычислили и будут возбуждать уголовное дело. При этом называли реальные статьи Уголовного кодекса Беларуси: 209 «Мошенничество» и 380 «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов». На что я стала спрашивать, как служба безопасности банка может предоставить кредит по доверенности и без моего присутствия. «Майор» ответил, что он не разбирается в этом, ему надо только дело возбудить. И переключил меня на «работника банка». Это был какой-то Александр Русак. Уже стало интересно.

По ее словам, мужчина рассказал другую историю: какой-то человек с паспортными данными девушки пытается оформить онлайн-кредит в банке на две тысячи белорусских рублей, но в службе безопасности возникли подозрения. Девушка опять стала уточнять у «сотрудника», как такое может происходить.

— Мужчина стал нервничать, перешел на повышенные тона, стал грубым. Кричал, что данные мои в опасности, что ему надо все проверить, пытался соединить меня со «службой безопасности банка», — объясняет Ирина.

В итоге девушке предложили установить на телефон программу «AnyDesk» для удаленного доступа к телефону.

— Я, конечно, отказалась, зная, что это за программа и понимая, с кем я разговариваю, — говорит минчанка. — Мужчина начал кричать, что у меня снимутся все деньги с карт, что наш разговор записывается и я отказываюсь от защиты. Я закончила наш с ним разговор, мошенники пытались еще несколько раз меня набрать. Я не отвечала. Хотелось бы, чтобы люди знали о такой обновленной схеме мошенничества. Потому что в начале разговора мужчина был очень убедительным, четко называл статьи Уголовного кодекса. Кто-то может попасться на эту удочку,

Кстати, недавно «банковские» мошенники придумали новую схему. О ней сообщал «Беларусбанк». Мошенничество в этом случае связано с введенными санкциями против некоторых банков. Клиентам этого финансового учреждения через Viber или Telegram рассылали сообщения с предложением скачать мобильное приложение из-за их возможной блокировки в Play Market и App Store. Дальше в сообщении было предложение установить (в целях сохранения работоспособности мобильного приложения) на смартфон новую версию приложения из прикрепленного файла, который является вредоносным.

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