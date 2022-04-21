Научно-исследовательский институт Минобороны РФ сгорел полностью 37 21.04.2022, 19:55

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Погибли семь человек.

В российской Твери в результате пожара в здании научного института Минобороны РФ погибли семь человек, пострадали 25, сообщает пропагандистское агентство ТАСС. По данным источника «Интерфакса», здание полностью сгорело.

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ начался около 11:00.

Пожар возник на втором этаже здания, однако огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа из четырех. Персонал – более 30 человек – эвакуировали.

В результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади здания. По словам источника агентства Интерфакс, здание выгорело полностью.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, в результате ЧП погибли семь человек, пострадали 25, судьба еще одного человека пока остается неизвестной. Некоторые пострадавшие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания.

Проезжую часть в районе ЧП оцепили. Военная прокуратура начала проверку.

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