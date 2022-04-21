Как белорусу сегодня получить туристический «шенген» и сколько это стоит 6 21.04.2022, 20:13

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Некогда стандартная процедура превратилась в дорогостоящий квест.

Беларусь открыла границы, а европейские страны постепенно отказываются от коронавирусных ограничений. Казалось бы, покупай билет — и вот ты уже заказываешь кофе с круассанами в Париже, присматриваешься к обновкам в Милане или гуляешь по улочкам Амстердама. Но сначала надо получить шенгенскую визу. Тут-то и скрывается главный подвох: некогда стандартная процедура превратилась в дорогостоящий квест. Office Life выяснил, как белорусу сегодня получить туристический «шенген» и сколько это стоит.

Где получить визу?

Нужен «шенген»? Раньше вместо ответа на этот вопрос белорусы чаще всего несли документы в визовые центры Литвы или Польши. Но сейчас ситуация другая. Литва, как, впрочем, и Латвия, приостановила выдачу виз гражданам Беларуси, а Польша принимает документы только на гуманитарные и национальные визы. Но и тут еще попробуй запишись на подачу.

Квест по записи на «шенген» OL прошел с Маргаритой, которая задалась целью получить шенгенскую визу, чтобы съездить летом на море с двумя детьми шести и девяти лет. Спойлер: только на запись понадобилось две недели.

«Раньше я всегда сама подавала документы в литовское или польское посольство, но, поскольку сейчас такой возможности нет, обратилась за помощью в турфирму, — рассказывает Маргарита. — Есть такая услуга: туристические компании помогают подать документы на визу. Стоит это от 350 до 500 рублей с человека. Они просто резервируют очередь и готовят документы, в том числе бронь на самолет и отель. В итоге подача все равно личная, и получение визы гарантировать туркомпании не могут».

Только услуги посредника могут потянуть до 1500 рублей на троих. Впрочем, это не предел цен. За помощь в подаче берут и по 700 рублей с человека. В итоге наша собеседница решила подавать документы самостоятельно.

Итак, обычную туристическую визу для отпуска белорусу можно оформить лишь в визовых центрах Италии, Дании, Венгрии и Греции.

Италия: ввели плату за место в очереди

Записаться в итальянское посольство оказалось вполне реально, правда, придется доплатить. Для претендентов на шенгенские визы ввели электронную очередь — €25 с человека, в том числе на детей. В итоге на троих — €75, считает Маргарита. Всего лишь за место в очереди — внушительная сумма. Как удалось выяснить, дополнительную плату за очередь ввели после того, как белорусы буквально ломанулись в итальянское посольство за «шенгеном».

Сейчас я попадаю в очередь примерно на конец мая, передо мной больше тысячи человек. Но точной даты нет, надо постоянно отслеживать. Хорошо, что оплатить €75 нужно лишь тогда, когда дойдет очередь.

Еще по €14 с человека обойдутся услуги визового центра и €35 виза для взрослого, для детей она бесплатная. Общая сумма — €152.

Маргарита уточняет, что в пакет документов, кроме стандартных, обязательно входят билеты и бронь отелей. Причем маршрут должен прослеживаться полностью, только билеты на самолет из Варшавы не подойдут: сначала на автобус Минск — Варшава, потом на самолет и так же обратно. Правда, некоторые получатели визы утверждают, что есть и более простой вариант: при подаче на визу нужно предъявить документы на автомобиль, на котором планируешь путешествовать.

Дания: самый дорогой вариант

В датское представительство подать документы проще. Как минимум здесь нет платной очереди.

Собираешь пакет документов, едешь в визовый центр, берешь электронную очередь, как в банке, и подаешь документы. Но этот вариант оказался более затратным по сравнению с Италией.

Первый момент: при заполнении анкеты сразу нужно заплатить €80 с взрослого и по €40 с ребенка. То есть €160 на троих. Поскольку виза для белорусов всего €35, часть денег обещают вернуть после рассмотрения документов. По крайней мере так написано на сайте представительства. Правда, стоило позвонить в визовый центр, и этот момент там прокомментировать не смогли. Так что вернут ли деньги — вопрос. Тем более что сначала нужно все оплатить, и лишь потом можешь распечатать анкету на визу.

Второй момент выяснился уже при разговоре с сотрудниками визового центра: нужно заплатить еще и сервисный сбор, который составляет €53 с человека. От него освобождаются только дети до шести лет. В итоге общая сумма на троих за подачу документов — €319.

Если бы визу нужно было оформлять только на себя или дети были младше шести лет, я бы переплатила и воспользовалась этим вариантом. Но на семью — это слишком дорого.

Венгрия: запись приостановлена до конца недели

Один из самых доступных по деньгам вариантов предлагает Венгрия. Здесь сервисный сбор всего €21 с каждого, еще €35 нужно заплатить за визу для взрослого. Детям до 18 лет визу пообещали бесплатно. Итог — €98 за все.

Вот только поймать место в очереди оказалось невыполнимой миссией. Видимо, предложение для многих показалось слишком уж привлекательным.

А стоило Маргарите позвонить в визовый центр, как все стало на свои места: до конца недели Венгрия и вовсе приостановила прием документов по всем целям.

Греция: подача хоть завтра, но есть нюансы

Чтобы подать документы в посольство Греции, нужно записаться через сайт визового центра. На его главной странице посетителей встречает предупреждение: мол, нет необходимости прибегать к помощи посредников.

Кроме того, в центре честно предупреждают, что рассмотрение заявки на визу может занять более 10 рабочих дней, а в некоторых случаях — и до 60.

На ближайшие дни неожиданно находим пару окошек в расписании. Подать документы можно хоть завтра. Обойдется процедура в €35 за визу для взрослого (детям до 12 лет бесплатно), еще €30 — сервисный сбор. В итоге за троих только сервисный сбор обойдется в €90. Общая сумма — €125.

Меня смущают комментарии людей, которые получали визы через Грецию. Говорят, что дают их не на год, а только на время конкретной поездки.

На вопрос OL, как можно максимально быстро получить визу, в представительстве Греции предложили за дополнительную плату воспользоваться услугой «Премиум-сервис», которая в том числе включает персональную поддержку работником центра. За заявление в таком случае придется заплатить еще 126 рублей. А за дополнительные 106 рублей можно подать документы даже в нерабочее время, то есть с 16:00 до 19:00. Стандартно визовый центр принимает документы лишь до 16:00.

Кстати, если вам еще нужно сдавать биометрию, эта процедура может дополнительно ударить по кошельку. Причем серьезно. К примеру, в греческом визовом центре за мобильную биометрию указан ценник от 172 рублей с человека.

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