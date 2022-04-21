Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине7
- 21.04.2022, 20:14
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Речь идет о гаубицах, тягачах, беспилотниках.
Министерство обороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о гаубицах, снарядах, тягачах, полевом оборудовании, беспилотниках и запасных частях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По его словам, новая военная помощь Украине выделятся в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:
155-мм гаубицы - 72 штуки;
72 тактические машины для буксировки гаубиц;
144 тысячи снарядов к гаубицам;
121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;
полевое оборудование и запасные части.
Напомним, сегодня, 21 апреля, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.