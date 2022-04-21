Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине 7 21.04.2022, 20:14

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Речь идет о гаубицах, тягачах, беспилотниках.

Министерство обороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о гаубицах, снарядах, тягачах, полевом оборудовании, беспилотниках и запасных частях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, новая военная помощь Украине выделятся в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:

155-мм гаубицы - 72 штуки;

72 тактические машины для буксировки гаубиц;

144 тысячи снарядов к гаубицам;

121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;

полевое оборудование и запасные части.

Напомним, сегодня, 21 апреля, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

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