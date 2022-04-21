Ученые создали робота, который может искать людей под завалами

Ученые создали робота, который может искать людей под завалами2
- 21.04.2022, 20:27
Робот способен проникать в труднодоступные места и вести разведывательную работу.
Группа ученых под руководством профессора Цинь Ши из Пекинского технологического института разработала робота-крысу, который способен двигаться под завалами и искать людей. Как сообщает «НВ», исследователи вдохновлялись серой крысой, компактные размеры и строение тела которого позволяют ему проникать в узкие места.
Ученые смогли скопировать морфологию и тип перемещения в пространстве крыс. Они повторили траекторию движения всех суставов животного, чтобы получить устойчивый и проворный механизм.
Робот получил название SQuRo, он может приседать, ходить, ползать и поворачивать, а также восстанавливаться после падение. Механическая крыса контролирует свои конечности и шею, чтобы регулировать центр тяжести.
Во время полевых испытаний SQuRo успешно прошел неровный узкий проход шириной всего 90 миллиметров, преодолел препятствие и достиг стабильного передвижения по склону с углом 15 градусов. В перспективе робота-крысу можно будет использовать для поиска людей под завалами.
Основное достоинство SQuRo — маневренность и компактный размер. Но помимо возможности пролезть в самые труднодоступные места, робот сможет также нести небольшой груз. На испытаниях он показал устойчивость при нагрузке в 91% от собственной массы, которая составляет 220 граммов.