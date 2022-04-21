Вышел на свободу политзаключенный Андрей Жуляков

Вышел на свободу политзаключенный Андрей Жуляков1
- 21.04.2022, 20:39
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Он отбыл срок за оскорбление Лукашенко.
Житель Заславля Андрей Жуляков 15 апреля вышел на свободу из Новополоцкой колонии № 1, сообщает «Вясна».
Андрея приговорили к 1 году лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу об оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК). Андрея, а также Оксану Мартешкину, задержали в ночь на 27 февраля 2021 года за развешивание в Заславле листовок с карикатурами на Лукашенко.
После задержания они по трое суток провели в Минском районном ИВС, а затем были под домашним арестом.
Оксана Мартешкина не явилась на первое судебное заседание. Ее дело приостановили, она сейчас в розыске. Жулякову же присудили один год колонии и взяли под стражу в зале суда. Сейчас его срок истек.