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Вышел на свободу политзаключенный Андрей Жуляков

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  • 21.04.2022, 20:39
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Вышел на свободу политзаключенный Андрей Жуляков

Он отбыл срок за оскорбление Лукашенко.

Житель Заславля Андрей Жуляков 15 апреля вышел на свободу из Новополоцкой колонии № 1, сообщает «Вясна».

Андрея приговорили к 1 году лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу об оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК). Андрея, а также Оксану Мартешкину, задержали в ночь на 27 февраля 2021 года за развешивание в Заславле листовок с карикатурами на Лукашенко.

После задержания они по трое суток провели в Минском районном ИВС, а затем были под домашним арестом.

Оксана Мартешкина не явилась на первое судебное заседание. Ее дело приостановили, она сейчас в розыске. Жулякову же присудили один год колонии и взяли под стражу в зале суда. Сейчас его срок истек.

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