В Кыргызстане пригрозили штрафами за символ Z 3 21.04.2022, 20:53

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Разжигает межнациональную рознь.

Органы национальной безопасности Кыргызстана призвали жителей страны отказаться от использования символа Z. Силовики отметили, что он разжигает межнациональную рознь и пригрозили штрафами.

Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

Силовики призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат карнавальную форму с символом Z. Жителей страны также предупредили о недопустимости использования этого знака.

Речь идет о так называемом шествии "Бессмертный полк", который проводится в России и ряде постсоветских стран 9 мая в честь дня Победы во Второй мировой войне.

В силовом ведомстве подчеркнули, что символ Z разжигает межнациональную рознь и пообещали нарушителей привлекать к административной ответственности.

Напомним, символы Z и V используют российские оккупанты в войне в Украине. Затем власти РФ стали использовать их в пропагандистских целях.

В Украине, Литве, Молдове символы Z и V, а также георгиевская лента, запрещены на законодательном уровне.

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