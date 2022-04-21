Можно ли на вторичке купить квартиру в рассрочку и как это правильно сделать? 21.04.2022, 21:04

Отвечают эксперты.

Можно ли приобрести квартиру на вторичке в рассрочку? Получится ли и очередь сохранить, и квартиру построить? Как заставить наследников принять наследство и платить за квартиру? На эти и другие вопросы читателей realt.by ответили эксперты в сфере недвижимости.

Бабушка дарит квартиру, а я строю жилье, как нуждающийся. Отказываться?

Добрый день. Мною в феврале 2022 года заключен договор долевого строительства, как с лицом, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий без направлений администраций районов. В настоящее время, бабушка хочет подарить мне однокомнатную квартиру, но в связи с этим я утрачу статус нуждающегося. Если меня снимут с учета нуждающихся, то смогу ли я в таком случае достроить квартиру согласно договору о долевом строительстве?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль:

− Ни законодательством Республики Беларусь, ни типовым договором долевого строительства не предусмотрено, что в случае если в период данного строительства гражданин будет снят с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, то договор долевого строительства подлежит расторжению либо стоимость строительства будет пересчитана.

В связи, с чем я считаю, что принятие в дар квартиры, на данное строительство никак не повлияет.

Для подстраховки и вашего спокойствия можете обратиться с данным вопросом к застройщику, что бы у вас на руках был письменный ответ.

Если нуждающийся строит квартиру в рассрочку, его снимут с учета?

Добрый день. Возник такой вопрос. Если семья, состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, как молодая семья, возьмет квартиру в «Минск Мир» в рассрочку на 5 лет (при этом с застройщиком заключается договор долевого строительства, а после завершения строительства − договор купли-продажи и бессрочный договор найма жилого помещения, нанимателем при этом является «Дана Астра»), то: 1. Возникнут ли основания для снятия такой семьи с очереди нуждающихся до перехода права собственности супругу/супруге, который возможен только после выплаты рассрочки? 2. Есть ли в этом случае основания у исполкома не предоставить предложение строительства квартиры, если очередь нуждающихся дойдет раньше, чем будет погашена рассрочка, и соответственно, произойдет переход права собственности одному из супругов?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль:

− В соответствии с Жилищным кодексом граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случае, если отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом снятие с учета производится после государственной регистрации права собственности на жилое помещение либо заключения договора, предусматривающего передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства.

При принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Минске либо населенных пунктах Минского района учитываются находящиеся в собственности и (или) во владении и пользовании супругов жилые помещения, занимаемые на условиях договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда, объекты долевого строительства, занимаемые по договорам найма, аренды, безвозмездного пользования или иному соглашению, предусматривающему передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, заключенному в соответствии с законодательством, расположенные в городе Минске и населенных пунктах Минского района.

Соответственно, как только вы займете данный объект долевого строительства по договору найма, у вас отпадут основания для признания вас нуждающимися в улучшении жилищных условий и вас должны будут снять с данного учета. И естественно после снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий ни о каком направлении на строительство и речи быть не может.

Можно ли купить квартиру на вторичке в рассрочку?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты покупки квартиры у собственника в рассрочку? С юридической стороны есть ли такая форма договора, например, в которой будет прописано, что покупатель вносит ежемесячные платежи в счет погашения долга за квартиру? Если есть, то, как это оформляется?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

− Добрый день! В договоре купли-продажи, зарегистрированном как у нотариуса, так и у регистратора, вы можете указать условия рассрочки. При этом там подробно расписываются суммы и даты, либо указывается конечная дата расчета и сумма. Также важно указать право проживания и решить вопрос по переходу права собственности.

Что делать, если наследники «забили» на наследство, а за завещанную квартиру приходится платить?

Здравствуйте. После смерти бабушки наследниками по завещанию являюсь я и двоюродный брат. Документы были в срок собраны, поданы, наследственное дело заведено, но выяснилось, что есть квота на дядю, ее необходимо выделить − и на этом все заглохло. То есть, ни брат, ни дядя больше ничего не делали, постоянные отговорки, то некогда, то заболели, то забыли, то забили. Я плачу за квартиру, они не участвуют. Так как там никто не прописан, оплата − 100%. Уговор был, что с продажи квартиры я себе половину суммы за коммунальные забираю. Но опять же, на словах. Дооформить свою долю я не могу, т. к. завис вопрос с дядькой, прописаться я, соответственно, тоже не могу. Что мне делать с квартирой и нерадивыми родственниками?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

— Добрый день! Один из вариантов − это взять доверенность от ваших родственников и решить юридические вопросы без их участия.

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