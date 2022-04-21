Генерал Филип Бридлав: Крымский мост очень уязвим 21.04.2022, 21:08

2,906

Украинцы очень эффективны в рассредоточенных действиях.

Война в Украине, которую путинская военщина планировала завершить в течении максимум пяти дней, подходит к своей двухмесячной отметке

Эксперты, собравшиеся 20 апреля в Атлантическом Совете (Atlantic Council), обсудили особенности второго этапа военного вторжения России в Украину, передает «Голос Америки».

«Долгосрочные цели Кремля не изменились - по крайней мере, на данный момент», - считает Уильям Тейлор - бывший посол США в Украине с 2006 по 2009 год, а также временный поверенный в делах США в Украине во второй половине 2019 - начале 2020 года при президенте Дональде Трампе. Тейлор - армейский офицер в отставке, получивший боевые награды во Вьетнаме, сотрудник гуманитарных проектов в Ираке и Афганистане – так что о войне он может судить как профессионал.

«Да, Москва умерила свои притязания на Киев, на то, чтобы сменить правительство и взять под свой контроль внешнюю и внутреннюю политику Украины, - продолжает Тейлор. - Это произошло только потому, что неожиданно для врага украинские вооруженные силы проявили себя героически и успешно оборонялись. В результате русские перезагрузили свои планы и понизили планку, по крайней мере – пока. Но они точно не будут удовлетворены этим в долгосрочной перспективе», - считает Тейлор.

Генерал в отставке Филип Бридлав, бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013–2016), говорит: «Есть информация, что Путин хочет какой-то победы как раз к 9 мая - празднованию «Дня победы». Основным объектом выбран Мариуполь, там творятся действительно ужасные вещи. И я считаю, что наш народ и Запад в целом должны встать и положить конец этому».

Кроме полного изгнания оккупантов с территорий в Киевской, Черниговской и Харьковской областях, Украина добилась и других результатов: арестован политический агент Кремля Виктор Медведчук, потоплен флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва», угрожавший Одессе» - продолжает Бридлав.

В последнем событии генерал Бридлав считает «более важной эмоциональную и репрезентативную составляющую». Ни один флот мира «не терял корабля таких габаритов со времен войны на Фолклендах». И это «огромное пятно на профессиональной репутации ВМФ России». Они не только допустили его поражение двумя дозвуковыми ракетами с боеголовками по 150 килограммов, но и оказались «явно неспособны спасти корабль после того, как он был поражен», хотя дальнейший огонь противника или десант, а также шторм - отсутствовали. «Мы лишь видели, как они пытались прикрыть это ложью в Москве... – отмечает Бридлав, причем у многих экспертов вызвало, мягко говоря, недоумение некомпетентность спасательных служб корабля, которые не смогли справиться с пожаром на борту.

Филип Бридлав анализирует тактику украинской армии: «Украинцы очень эффективны в рассредоточенных действиях». Тактика уклонения от позиционной фронтальной обороны, чтобы выиграть время, дав противнику слегка углубиться, а затем атаковать из-за засад на пристрелянных точках – полностью себя оправдала. На оккупированных территориях безмятежной жизни у захватчиков тоже не было: «Украинцы отлично проявили себя в территориальной обороне, они явно умеют это делать: это постоянное сопротивление. И даже если русские попытаются сохранить какой-то участок захваченной территории за собой - им придется очень нелегко. Да и Крымский мост, которым они так гордятся - очень уязвим», - намекает генерал.

Уильям Тейлор добавляет: «Один отставной военный сказал мне недавно: «Знаешь что: нам нужны такие украинские бойцы в НАТО!»

Обсуждение ситуации разделяется на два основных направления: что нужно Украине для военной победы над оккупантами и как организовать послевоенное устройство региона, чтобы исключить рецидивы российского реваншизма.

Отвечая на вопрос, о самых необходимых видах военной помощи Украине на данном этапе, эксперты сначала берутся перечислять: это, конечно, системы ПВО, авиация, тяжелая артиллерия, танки для контрнаступления, противокорабельные ракеты; называют и конкретные виды: БМП M2 Bradley, бронированные автомобили Hammer и так далее.

Но затем Филипп Бридлав резюмирует: «Эту войну Украина обязана выиграть. Мы должны дать им все, что для этого нужно: все, исключая лишь оружие массового поражения. И все это должно быть доставлено уже сейчас».

Касаясь постоянных угроз Путина применить ядерное оружие, генерал Филипп Бридлав заметил: «Самое важное, что нам нужно понять об этих ядерных боеголовках - это то, что Путин действительно может их использовать. Но что еще более важно – что Путин рассчитывает на то, что его угрозы напугают нас и свяжут нам руки. И это первое препятствие, которое, мы должны преодолеть. Нас сдерживает угроза третьей мировой войны. Но в известном смысле мы уже находимся в ней. Путин рассчитывает связать нам руки, но сохранить за собой свободу действий по всему спектру - от грубых зверств на оккупированных территориях до крупных «законных» сражений. Путину и Шойгу определенно нравится играть с большими игрушками. Пункт о тактическом ядерном ударе давно содержится в их военной концепции. Эти угрозы не должны нас запугать и парализовать. Мы должны относиться к ним серьезно, но это не значит, что мы не должны остановить геноцид в Украине. И если это рискованно - мы обязаны пойти на такой риск».

Генерал Бридлав вспоминает военный колледж: «Те, кто учился военному делу, должны помнить, что нужно связывать врага, а не себя. Вы обязаны захватить и удержать инициативу, а не уступать ее своему противнику. Так что надо заставить Путина реагировать на наши поступки, а не наоборот».

Говоря о послевоенном устройстве региона, эксперты рассматривают непростую конфигурацию с гарантами безопасности Украины, которая возникла на последних переговорах в Стамбуле. «Украинцы усвоили горький урок Будапештского меморандума, заверений на словах – считает Уильям Тейлор, - им нужны совсем не такие гарантии. Они будут помнить символ своего сопротивления Мариуполь годы и годы, и им нужны юридически обязывающие гарантии, ратифицированные Сенатом: своеобразная пятая статья Устава НАТО»...

Ханна Шелест (Hanna Shelest), директор по исследованиям в области безопасности некоммерческого Совета по внешней политике «Украинская призма», сомневается: «Я не очень верю в такие гарантии безопасности со стороны Израиля или Китая. И даже Германии, Италии или Франции... Тот подход, с которым мы сейчас имеем дело, это краткосрочное видение, а требуется стратегическое понимание».

«Вы когда-нибудь видели, чтобы государство договаривалось о проведении военных учений на своей территории с гарантами безопасности соседней страны? – задает риторический вопрос Ханна Шелест. – Поэтому я скорее говорила бы не о «финляндизации» Украины, а об «украинизации» Финляндии», - афористично заключает эксперт, намекая что вместо проекта нейтрального статуса Украины может снова встать вопрос о ее вступлении в НАТО – особенно на фоне движения нейтральных Швеции и Финляндии именно в этом направлении.

Уильям Тейлор тоже считает, что по мере того, как вскрываются новые военные преступления российской армии на украинской территории «энтузиазм в отношении переговоров о будущем нейтралитете Украины, возможно, даже уменьшился».

<>bДжон Хербст, директор Евразийского Центра при Атлантическом совете, и тоже посол США в Украине в 2003 – 2006 годах, считает, что вскрывшиеся «акты геноцида будут означать увеличение поддержки,.. и возможно, мы должны пересмотреть вопрос о членстве [Украины] в НАТО. Не исключено, что придется отказаться от идеи нейтралитета. Споры об этом начинаются и в Соединенных Штатах».

Если подняться еще на одну ступень выше, то встает вопрос: как действия России в данной войне повлияют на долгосрочное оборонное планирование НАТО?

Генерал Бридлав считает, что «по крайней мере в течение двух десятилетий после того, как пала Берлинская стена, «мы пытались, как-бы “обнимая медведя”, привлечь Россию на Запад, предлагали ей новый набор ценностей. Мы были совершенно неправы все это время, потому что Кремль все то же время готовился к тому, что мы сейчас наблюдаем в Украине. В 2008 году мы получили ясное предупреждение, и быстро прошли мимо него, попытавшись вернуться в медвежьи объятия и опять сделали неверные прогнозы о поведении России. Теперь мы расплачиваемся за те решения, когда пытаемся срочно восстановить потенциал НАТО. Поэтому я надеюсь и молюсь о том, чтобы мы извлекли правильные уроки из того, что видим сейчас», - резюмирует Бридлав.

«Весь мир видит, что Россия делает с украинскими городами: уничтожает мирное население, гражданскую инфраструктур - и теперь никто не хочет жертвовать даже ненадолго своей территорией в обмен на время, чтобы позволить НАТО лучше подготовиться, - рассуждает генерал. – Страны не хотят воевать на своей территории, они хотят встретить противника и дать отпор на границе. НАТО следует пересмотреть свою стратегическую концепцию, чтобы быть готовым дать бой и остановить Россию до того, как она войдет и сделает то же самое в остальных странах Европы».

Главный вывод, который делает бывший командующий объединенными силами НАТО, звучит так: «Украина сейчас сражается на передовой и за нас, защищая нас. Она должна выиграть этот бой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».