Пентагон: В Украине больше танков «на ходу», чем у России 21.04.2022, 21:26

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Сейчас около двух десятков российских БТГ проходят перевооружение.

Представитель Министерства обороны США заявил, что в Украине больше исправных танков, чем у России. По его словам, сейчас около двух десятков батальонных тактических групп (БТГ) оккупантов проходят перевооружение.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Сейчас у украинцев в Украине больше танков, чем у россиян и у них, безусловно, есть право их использовать", - сказал изданию представитель Пентагона на условиях анонимности.

По его словам, сейчас около двух десятков российских БТГ проходят перевооружение и пополнение запасов. Пока неясно, каково общее количество танков с обеих сторон будут задействованы в боевых действиях. Кроме того, отметил чиновник, непонятно, изменят ли усилия России по пополнению соединений баланс в бронетехнике, задействованной в Украине, в пользу Москвы.

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