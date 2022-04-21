СМИ: В РФ «полетели головы» после уничтожения ВСУ крейсера «Москва» 21.04.2022, 21:40

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Арестован командующий Черноморским флотом России адмирал Осипов.

В РФ после уничтожения украинскими ракетами российского крейсера «Москва» сняли с должности и арестовали командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова. Об этом сообщает военный портал Defense Express, ссылаясь на источники.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности командующего ЧФ назначен вице-адмирал Аркадий Романов.

Кроме того, «появились вопросы» и к начальнику штаба – первому заместителю командующего ЧФ РФ вице-адмиралу Сергею Пинчуку – в отношении него сейчас проводятся следственные действия.

Defense Express напоминает, что Осипов – автор этой фразы: «Мы находимся на флагмане Черноморского флота, на ракетном крейсере «Москва»… Черноморский флот без флагмана не может существовать. Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана. ..»

«Эта фраза оказалась для него пророческой – нет флагмана, то не будет и командующего. Кроме того, есть еще и такой интересный нюанс – перед началом полномасштабной войны РФ с Украиной российские СМИ сообщали, что Осипов лично проверил возможности крейсера «Москва» отбивать удары с воздуха и остался доволен. Что ж, оказалось – «пальцем в небо», а точнее – ко дну Черного моря, — отмечают в Defense Express.

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