Уволен очередной замглавы Росавиации 3 21.04.2022, 21:48

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Это третье увольнение за последние два месяца.

Олег Сторчевой освобожден от должности замруководителя Росавиации. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации, сообщает rosbalt.ru.

Согласно тексту документа, причиной увольнения стало «истечение срока действия срочного служебного контракта».

Ранее в марте ведомство покинули два других его замруководителя — Сергей Тимошенко и Алексей Новгородов. Первый из них был освобожден по собственному желанию, второй в связи с переходом на должность представителя России при Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Сейчас у главы Росавиации Александра Нерадько остается четыре зама.

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