Уволен очередной замглавы Росавиации

Уволен очередной замглавы Росавиации3
- 21.04.2022, 21:48
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Это третье увольнение за последние два месяца.
Олег Сторчевой освобожден от должности замруководителя Росавиации. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации, сообщает rosbalt.ru.
Согласно тексту документа, причиной увольнения стало «истечение срока действия срочного служебного контракта».
Ранее в марте ведомство покинули два других его замруководителя — Сергей Тимошенко и Алексей Новгородов. Первый из них был освобожден по собственному желанию, второй в связи с переходом на должность представителя России при Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Сейчас у главы Росавиации Александра Нерадько остается четыре зама.