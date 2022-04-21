Видеофакт: ВСУ уничтожили два российских вертолета Ми-8 6 21.04.2022, 21:53

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Один сбили украинские десантники, второй – морские пехотинцы.

Вооруженные Силы Украины сбили российский вертолет Ми-8. Отмечается, когда за вражеским экипажем прилетел другой вертолет, то украинские воины его уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В частности, украинским военным в уничтожении вертолета помог переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

"Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен нашими боевыми побратимами из подразделения морской пехоты", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что десантники ВСУ сбили штурмовик Су-25 и беспилотник врага.

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