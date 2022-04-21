Только от потерь на экспорте нефтепродуктов луканомика потеряет несколько миллиардов долларов 1 21.04.2022, 22:18

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Что происходит сейчас на НПЗ?

Куда продавали основную часть белорусских нефтепродуктов и что с белорусской нефтепереработкой происходит сейчас? Разбиралось «Радыё Свабода».

По словам белорусского вице-премьера Юрия Назарова, сейчас белорусские НПЗ работают «на внутренний рынок». Ранее же нефтепереработка была одним из основных источников притока денег в Беларусь.

Куда продавали нефтепродукты раньше

Много лет Беларусь приобретала нефть в России, перерабатывала ее на своих НПЗ и продавала нефтепродукты на Запад и в Украину.

Например, в 2020 году (более свежую статистику белорусские власти закрыли) Беларусь экспортировала нефтепродуктов на 2,7 миллиарда долларов. Основные покупатели:

Украина — 1,24 миллиарда долларов

Великобритания — 701,2 миллиона долларов

Страны ЕС — 597,9 миллиона долларов

Еще 200 миллионов долларов приходится на другие страны — это небольшие объемы экспорта в Россию, Колумбию, ЮАР, Вьетнам и Китай.

Можно ли переориентировать экспорт

По мнению старшего научного сотрудника Beroc Льва Львовского «путей для переориентации экспорта нефтепродуктов почти нет».

«ЕС легко отказался от белорусских нефтепродуктов, основным рынком была Украина. Сейчас остается часть СНГ, Россия и Китай, но эти страны имеют свою нефть и свои нефтепродукты. Какую-то небольшую долю Беларусь сможет туда поставлять, но как-то серьезно заместить бывших покупателей не получится», - говорит Лев Львовский.

Насколько пострадает нефтеперерабатывающая сфера

По словам Льва Львовского, минимум половина мощностей НПЗ просто не понадобится.

«Отдельно без экспорта нефтепродуктов Беларусь выживет, но сейчас шок и в других сферах. Речь не только о том, что Беларусь потеряет 2 миллиарда на экспорте нефтепродуктов. Проблемы с экспортом транспортных услуг, вследствие запрета импорта могут стать некоторые предприятия, уезжают ИТ-специалисты», — приводит примеры Лев Львовский.

Он обращает внимание и на то, что обойти санкции будет очень сложно, так как за этим сильно следят.

«Помимо санкций, есть еще эффект супертоксичности. Многие компании не захотят помогать Беларуси обходить санкции, будет много добровольных агентов контроля исполнения санкций. Какие-то мелкие объемы могут продолжать продавать, но большие объемы скрыть будет очень сложно. Если мы говорим о сотнях тысяч баррелей, то скрыть их не получится», - говорит Лев Львовский.

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