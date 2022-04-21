закрыть
21 апреля 2022, четверг, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль согласился передать Украине защитное оснащение

  • 21.04.2022, 23:16
Израиль согласился передать Украине защитное оснащение

Министр обороны Украины провел переговоры с израильским коллегой.

Министр обороны Израиля в среду, 20 апреля, санкционировал поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии, сообщает Reuters.

Министр обороны Украины Алексей Резников 20 апреля провел переговоры с израильским коллегой Бени Ганцем.

После этого разговора Израиль официально сообщил о согласовании поставок в Украину защитных шлемов и жилетов, необходимых спасателям.

Reuters отмечает, что это свидетельствует о том, что Израиль изменил свою позицию по поводу помощи Киеву.

Израильский чиновник уточнил, что решение предоставить защитное снаряжение для нужд спасателей и экстренных служб Украины принято после просьбы украинской стороны.

Как посредник в украинско-российском кризисе Израиль осудил российское вторжение, но раньше ограничивался гуманитарной помощью. Страна опасалась обострения отношений с Москвой, мощным посредником в соседней Сирии, где Израиль координирует удары против иранских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников