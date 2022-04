Пять известных белорусских шахматистов, поддержавших протесты в Беларуси и Украину во время войны 21.04.2022, 23:28

1,454

Шахматы – самый интеллектуальный вид спорта, и 2020 год стал тому подтверждением.

46 белорусских шахматистов с разрядом минимум кандидата в мастера спорта подписало открытое письмо свободных спортсменов за честные выборы и против насилия. В то время, как число провластных игроков не превысило пальцев на руках. Сайт tribuna.com вспомнил 5 самых известных отечественных игроков, которые поддержали белорусский народ.

Владислав Ковалев

28-летний уроженец Минска Владислав Ковалев – один из самых известных белорусских шахматистов. На данный момент занимает 153 место в мировом рейтинге. Карьера Ковалева развивалась очень стремительно. Уже в 11 лет Ковалев стал одним из победителей Кубка Беларуси по рапиду среди мужчин, в 19 лет завоевал звание гроссмейстера, а в 22 выиграл чемпионат Беларуси.

В 2020 году Владислав Ковалев подписал письмо за честные выборы и против насилия, за что был уволен из Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам. Начал активно высказываться свою гражданскую позицию, во всех интервью подчеркивая, что всегда будет за белорусский народ:

Очень тяжело осознавать, что в нашей стране к мирным людям применяется такое насилие. Меня глубоко потрясли кадры, на которых люди в черном распыляют газ бабушкам в глаза.

В знак протеста против нарушения конституционных прав отказался играть в чемпионате Беларуси. С июля 2021 года выступает под флагом ФИДЕ.

Высказывался гроссмейстер и о войне в Украине:

Все валится из рук, не могу сосредоточиться. Следим за событиями 24/7, переживаем всей семьей. Не ВОЙНЕ! Надо немедленно прекратить это безумство, в результате которого гибнут мирные люди!

Сергей Азаров

Если считать, что Владислав Ковалев выступает сейчас под флагом ФИДЕ, то Сергей Азаров является первым номером национального рейтинга. Белорусский гроссмейстер является двукратным чемпионом Беларуси, участником пяти Всемирных шахматных Олимпиад и двух командных чемпионатов Европы.

18 августа 2020 года Азаров первым среди шахматного сообщества подписал открытое письмо спортсменов с требованием признать прошедшие президентские выборы недействительными. Шахматист является непубличным человеком, поэтому не давал комментариев о событиях в стране. Но позицию честного спортсмена продолжает отстаивать. После начала российской военной агрессии в Украине более 70 белорусских шахматистов подписали обращение против «безумия, развязанного руководством Российской Федерации». Среди подписантов значится и Сергей Азаров.

Ланита Стецко

28-летняя Ланита Стецко была одной из сильнейших шахматисток Беларуси. В 2015 году получила звание гроссмейстера среди женщин. В том же году Ланита стала победительницей чемпионата Беларуси по шахматам. С 2010 по 2016 гг. выступила на четырех Всемирных шахматных Олимпиадах в составе сборной Беларуси.

В 2020 году спортсменка не смогла остаться в стороне от насилия на улицах белорусских городов и подписала письмо свободных спортсменов:

У нас в стране в политику не залезть невозможно! Я не смогла остаться в стороне. Для меня молчание равносильно принятию всего, что сейчас происходит.

Во время августовских событий 2020 года Ланита Стецко была в декрете. Сейчас данных о том, что шахматистка возобновила карьеру нет. Такое развитие событий Ланита предсказывала еще в начале 2021 года:

Я нашла новый вид деятельности, которым хочу заниматься. Давно было такое желание. И, мне кажется, пришло время. Я созрела. Да, и ситуация к этому располагает. Что это будет? Пока не буду говорить.

Андрей Жигалко

Андрей Жигалко – белорусский гроссмейстер, который в 2011 году стал чемпионом Беларуси по шахматам. В составе национальной сборной Беларуси участник 7-ми Всемирных шахматных Олимпиад (2004—2016) и командного чемпионата Европы 2013 года.

У Андрея есть младший брат Сергей, который также является международным гроссмейстером. Был чемпионом мира и Европы среди юношей до 14 лет, обыгрывая при этом даже действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Что интересно, Андрей Жигалко не комментирует свою гражданскую позицию, хотя в августе 2020-го подписал письмо за честные выборы и против насилия, а в феврале 2022-го подписал обращение белорусских шахматистов против войны в Украине, в котором выражается поддержка братской Украине. В то время как младший брат Сергей ни одно из писем не подписывал, но при этом активно ведет свой YouTube-канал про шахматы, на котором 28 тысяч подписчиков. О событиях в Беларуси Сергей Жигалко не высказывался.

Анастасия Сорокина

Анастасия Сорокина – единственная руководительница белорусской спортивной федерации, которая является подписанткой письма свободных спортсменов. В шахматах Сорокина находилась в самых разных ипостасях. В качестве спортсмена завоевала серебряную медаль чемпионата Беларуси, трижды принимала участие во Всемирных шахматных Олимпиадах (за Беларусь – 2 раза, за Австралию – 1). Еще в период профессиональной карьеры Анастасия стала международным арбитром и тренером ФИДЕ. Но все же решила вернуться в Беларусь, где в 2013 году основала детскую шахматную школу ФИДЕ. А через четыре года возглавила Белорусскую федерацию шахмат.

На Генеральной Ассамблее ФИДЕ 2018 года в Батуми Республика Беларусь завоевала право проведения Всемирной шахматной Олимпиады 2022 года. Там же в Батуми Анастасия была избрана вице-президентом ФИДЕ.

После подписи в открытом письме спортсменов против насилия Сорокина была задержана и доставлена в РУВД якобы под предлогом финансовых проверок. На этом власти не успокоились и арестовали счета школы ФИДЕ, которой руководила Анастасия:

Люди, которые уже на протяжении года рвутся к портфелям белоруской федерации шахмат совсем оторвались от реальности из-за своих нездоровых амбиций. Закрыть детскую шахматную школу, в виде спорта которым вы хотите управлять. Воспаленное сознание и полное отсутствие интеллекта, вот что станет символом управления белорусскими шахматами в ближайшее время.

Сорокина была вынуждена переехать в Латвию, но продолжает свою деятельность в качестве вице-президента ФИДЕ. Не молчит менеджер и о войне, призывая всех поддерживать Украину:

Беларусь ни разу ни равно Белоруссия! БеУСЬ наша страна, и сейчас она под оккупацией. UKRAINE and BELARUS will be free!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».