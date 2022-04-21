ВСУ за день уничтожили до 200 солдат РФ
- 21.04.2022, 23:41
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Уничтожены пять танков, самолет и другая вражеская техника.
Вооруженные силы Украины на востоке в четверг, 21 апреля, уничтожили до 200 захватчиков, 5 танков, 1 самолет и другую вражескую технику. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, 21 апреля российские фашистские войска совершили три атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Идут бои", - говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили:
личного состава – до 200,
танков – 5,
БМП – 2,
БТР – 1,
артиллерийских систем – 1,
АО – 9,
самолетов – 1,
БПЛА – 3.