ВСУ за день уничтожили до 200 солдат РФ 21.04.2022, 23:41

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Уничтожены пять танков, самолет и другая вражеская техника.

Вооруженные силы Украины на востоке в четверг, 21 апреля, уничтожили до 200 захватчиков, 5 танков, 1 самолет и другую вражескую технику. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, 21 апреля российские фашистские войска совершили три атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Идут бои", - говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили:

личного состава – до 200,

танков – 5,

БМП – 2,

БТР – 1,

артиллерийских систем – 1,

АО – 9,

самолетов – 1,

БПЛА – 3.

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