Популярная в Украине блогер: Белорусские титаны сейчас защищают нашу украинскую землю 21.04.2022, 23:57

1,762

Белорусы не говорят «а что мы можем сделать», они молча делают.

Популярная в Украине твиттер-блогер @Wizard_Severus написала тред о том, почему, несмотря на то, что с территории Беларуси также в ее страну летят ракеты, украинцы относятся к белорусам куда лучше, чем к россиянам. Этот тред за день набрал тысячи лайков и сотни ретвитов — если вы еще не читали, kyky.org сделали его перевод с украинского на русский (хотя, кажется, что любой, кто уже который месяц следит за новостями, может легко розуміти українську мову).

«Белорусские титаны сейчас защищают нашу украинскую — чужую для них — землю. И не говорят «нас будут бить». Тред украинки

«Уже несколько дней в голове мысль: с территории Беларуси на нас летят ракеты — так же, как из России. Но нет так называемой «белорусофобии», нет массового пренебрежения к белорусам — такого же, как и к россиянам. Украинцы спокойно, дружелюбно общаются с белорусами. Думали ли россияне, почему же так?

Отмечу, что ничего не оправдывает ракеты. Что нет братских народов. И что среди белорусов тоже есть лукашисты. И отмечу, что белорусы не приходят сотнями под твиты украинцев со словами «мы не все такие, остановите русофобию / что мы можем сделать / а вам легко говорить».

Отмечу, что белорусы не говорят «а что мы можем сделать», белорусы просто молча делают — рельсовые войны, организация психологической помощи украинским беженцам, создание информационных центров. Потому что белорусы знают, что все однозначно. Потому что белорусы знают, как выглядит лицо террора.

Отмечу, что белорусы в 2020-м поддерживали санкции, потому что хотели, чтобы тот террор захлебнулся кровью, которую проливает. Белорусы писали «мы не сможем сотрудничать с липтоном и пить кола». Белорусские титаны сейчас защищают нашу украинскую — чужую для них — землю. И не говорят «нас будут бить».

Отмечу, что то же сейчас делают поляки. Поляки, с которыми у Украины долго были достаточно прохладные отношения, потому что внешняя политика не была хорошо отлаженной. Но поляки знают лицо террора. Для поляков все тоже однозначно. И поляки помнят о человечности и милосердии.

То, что люди говорят, что делают или не делают, как относятся к другим — все это очень важно, потому что все это — формирует мнение. Конечно, злые люди есть повсюду: в Украине есть, в Англии, в Швеции и т.д. Но одно дело, когда таких людей определенное количество, другое — когда их 100+ миллионов.

Я здесь [в твиттере] сижу уже 10 лет. За 10 лет я видела миллионы раз твиты «не пишите мовой, вас не понимают / это белорусский или украинский? / вы же знаете русский, для чего пишете на своём?». Я миллионы раз читала «на» и «-ссия». Потому что наших стран нет, потому что мы придаток к великой России.

Я знаю, что в Беларуси не все люди добрые. И знаю много сознательных россиян, которые против войны и не имеют империалистских замашек. Но дело в численности. Поэтому я знаю, что на нас напала Россия. И знаю, что белорусские власти это нападение поддерживают — власть, но не вся Беларусь.

Вероятно, значительная часть немцев не поддерживала войну — многие немцы скрывали у себя евреев. Но они это просто делали — помогали. И вряд ли претендовали на любовь и всеобщее признание после того, что сделала их страна с миром.

После войны в мире Германию «отменили» на несколько лет. И Германия работала над восстановлением своей репутации. И Германия платила репарации — потому что именно так поступают люди, понимающие явление коллективной ответственности, а не люди, пишущие «мы им платить не будем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».