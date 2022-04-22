Началась горячая фаза боев на востоке и юге Украины (онлайн) 1 22.04.2022, 7:46

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(Обновляется) Что происходит на основных фронтах войны.

Украина 58 дней борется за свою свободу. Отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и, силами до батальона, пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются оборонительные бои с противником вблизи Новтошковского и Попасной.

Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 58-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 21 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:00 Украинский беспилотник контролирует уничтожение российских оккупантов.

9:57 Глава СНБО Украины Данилов: Медведчук сейчас дает показания, рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал.

9:53 «Из 52-х нас осталось 17, пацаны поникли совсем». Российские оккупанты деморализованы.

9:44 Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях оккупантов с первого дня войны.

9:43 В течение последних суток под оккупацию российских войск попали 42 населенных пункта, заявила помощница руководителя Офиса Президента Украины Елена Симоненко.

9:39 «Если мы сейчас не избавимся от тотальной русификации страны, за 10-30 лет можем иметь такую же войну с россией. Это вопрос нашего выживания», — сказал глава СНБО Украины Александр Данилов.

9:33 Сильный стих от простой украинской бабушки.

9:25 Как украинская аэроразведка корректирует артиллерию по позициям оккупантов.

9:17 У Украины уже больше танков, чем у России, пишет Washington Post со ссылкой на Пентагон.

9:15 Простая арифметика от ВСУ. Каждый час украинские бойцы уничтожают 17 оккупантов.

9:07 Партизаны уничтожили уже около 100 оккупантов в Мелитополе, сообщил мэр оккупированного города.

8:55 Украинский боец на фоне уничтоженного российского Т-72Б3.

8:48 Высокопоставленные чиновники администрации Байдена говорят, что, по их мнению, следующие четыре недели определят окончательный исход войны России в Украине с долгосрочными последствиями, которые повлияют на карту Европы на десятилетия вперед, пишет издание The New York Times.

8:45 Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году.

Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.

8:44 Более 594 детей пострадало от агрессии Путина против Украины.

8:37 Решение Путина заблокировать Азовсталь, вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины, сообщает британская разведка.

8:32 Все, что осталось от уничтоженного вчера российского вертолета Ми-8.

8:30 Чтоб не допустить срыва мобилизации, Россия закрывает въезд и выезд из Крыма.

8:23 Кадры уничтожения позиций артиллерии противника под Изюмом.

8:19 «Как они вас оставили без командования? Я вообще не понимаю!» Оккупант жалуется своей матери, что их бросили.

8:17 Почти каждый уголок в Буче сейчас – место преступления, заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

8:13 Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО из-за войны в Украине. В ближайшие недели может быть подана заявка.

8:07 Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские Воздушные Силы и ПВО сбили уже восемь российских авиационных полков.

8:05 Одна из крупнейших нефтяных корпораций ExxonMobil планирует полностью выйти из рынка РФ.

8:04 В Луганской области рашисты наступают по направлениям Рубежное, Попасная, Новотошковское.

8:03 ВСУ из «Стугны» уничтожили российский танк Т-72 возле Гуляйполя.

8:02 Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя, заявил президент США Джо Байден.

7:57 ВСУ приземляют российский БПЛА «Орлан-10».

7:54 В Мариуполе в квартиру залетела оторванная башня танка.

7:52 США назначили координировать поставки военной помощи Украине генерала Терри Вольфа, ранее специализировавшегося на борьбе с террористами ИГИЛ.

7:50 После встречи с ВСУ на востоке Украины ранены более 200 россиян, еще 50 ликвидированы. Батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе

7:40 Украинские военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады показали, как они уничтожают захватчиков в Донецкой области.

23:59 Весна сходит на землю с крыльев аиста, предвещая радость и счастье.

А тут смелая птица сама пришла к украинским бойцам.

23:44 Украинки, которых знает весь мир, передают слова поддержки защитникам родины.

23:23 Украина сейчас имеет больше танков, чем РФ — Washington Post.

По итогам 57 дней войны, российские оккупанты потеряли сотни единиц техники, тогда как ВСУ регулярно получают помощь от стран-союзниц. В результате это привело к тому, что сейчас в распоряжении украинских военных больше боеспособных танков и бронемашин, чем у противника.

23:01 Forbes посчитал, на сколько обеднели российские миллиардеры за этот год из-за санкций.

В общей сложности на фоне ограничений первая десятка богачей из России потеряла $108,5 млрд. Суммарное состояние вошедших в глобальный список Forbes россиян сократилось с $606,2 млрд до $352,8 млрд.

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