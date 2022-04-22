Украина уничтожила уже восемь авиационных полков РФ 4 22.04.2022, 7:34

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иллюстрационное фото

Российские самолеты боятся залетать за линию фронта глубже, чем на 20 км.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские Воздушные Силы и ПВО сбили уже восемь российских авиационных полков, передает nv.ua.

Отвечая на вопрос ведущих в эфире всеукраинского марафона, Арестович сказал, что ни одна страна не может полностью закрыть свое небо, потому что «всегда может прокрасться один самолет или крылатая ракета». При этом можно сделать невыгодным применение вражеской авиации.

«Две или даже три недели российская авиация вообще не используется за пределами зоны ООС, потому что несет огромные потери. Даже в зоне ООС они залетают только на 20 км от линии фронта, потому что очень боятся и сразу несут потери. Мы сбили восемь авиационных полков — это две воздушные армии. И это только по самолетам…», — отметил советник главы ОП.

Также Арестович напомнил, что украинская ПВО в каждом налете сбивает крылатые ракеты, что является непростой задачей. По его словам, на фоне сообщении о том, что количество самолетов в украинском авиапарке увеличилось, «у нас может происходить много чего более интересного».

С начала полномасштабного вторжения в Украину благодаря действиям украинских защитников Россия потеряла 172 самолета, 151 вертолет и 166 БПЛА.

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