Экс-президент Гондураса экстрадирован в США по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия 22.04.2022, 7:38

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Хуан Орландо Эрнандес

Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что политик получил миллионы долларов от преступных синдикатов.

Правительство США обнародовало обвинения против бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Его обвиняют в участии во ввозе в страну кокаина и огнестрельного оружия. Эрнандеса экстрадировали в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что Эрнандес получил миллионы долларов от организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в том числе от бывшего лидера мексиканского картеля Синалоа - Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

Эрнандес использовал эти средства для собственного обогащения и финансирования своих политических кампаний.

В обмен на это Эрнандес и другие официальные лица Гондураса предоставили наркоторговцам защиту от расследования и ареста. Картелю также предоставили доступ к правоохранительным органам и военной информации.

Кроме того, благодаря Эрнандесу Гондурас не экстрадировал участников наркокартеля в Соединенные Штаты.

"Эрнандес злоупотреблял своим положением президента Гондураса с 2014 по 2022 год, чтобы управлять страной как наркогосударством", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Он также отметил, что Эрнандес тесно сотрудничал с другими чиновниками, чтобы защитить партии кокаина, направляющиеся в Соединенные Штаты.

Напомним, полиция задержала Эрнандеса в феврале этого года.

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