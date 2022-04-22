Бойцы 54-й бригады отправили на «концерт Кобзона» тяжелую наступательную технику оккупантов на Донбассе 3 22.04.2022, 7:42

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Сильное видео.

Украинские военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады показали, как они уничтожают захватчиков в Донецкой области.

Ролик опубликован на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что оккупанты не оставляют попытки захватить новые населенные пункты.

"И вот утром весеннего дня они попробовали с помощью танков, машины разминирования и новеньких БТР атаковать передовые позиции защитников Украины в Красногоровке вблизи Марьинки. Но их намерения с помощью аэразведки вовремя были обнаружены, и в бой вступила разведывательная группа К2 и еще одно мощное подразделение 54 ОМБр!" – отмечается в подписи к видео.

Украинские бойцы нанесли точный удар по вражеским войскам и уничтожили тяжелую наступательную технику оккупантов: "Кстати, значительное количество личного состава российских террористов пошли слушать песни Кобзона".

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