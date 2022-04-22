Экс-советник Путина объяснил, как россияне будут расплачиваться за войну в Украине 8 22.04.2022, 7:48

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Андрей Илларионов

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Новая реальность наступит уже скоро.

Из-за военного вторжения России в Украину страна-агрессор уже совсем скоро будет жить в новой экономической реальности.

В чате на "Главреде" экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа, экс-советник Путина Андрей Илларионов отметил, что россияне пока не чувствуют полного действия санкций и ограничений.

"Новая жизнь в России пока еще не настала – она еще впереди. Пока все то, что произошло до настоящего времени, несильно затронуло бытовую жизнь подавляющего большинства российских граждан", - пояснил Илларионов.

По его словам, сейчас затронуло тех людей, кто был плотно связан с внешним миром.

"Несколько сот тысяч российских граждан поспешили покинуть территорию России. Также часть людей призывного возраста предпочла бежать и оказаться в любой другой стране, но не на родине. Но по-настоящему действие санкций и международной изоляции в России еще не почувствовали, это еще впереди", - заключил Илларионов.

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