СБУ: Мобилизованные в «ЛНР» и «ДНР» рады попасть в украинский плен 2 22.04.2022, 7:56

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Они сдаются целыми группами и охотно свидетельствуют о зверствах захватчиков из РФ.

Мобилизованные в так называемых "ЛНР" и "ДНР" мужчины считают себя рабами русских оккупантов и рады попасть в украинский плен.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"Они целыми группами сдаются нашим защитникам и охотно свидетельствуют о зверствах захватчиков", - сказано в сообщении.

В СБУ продемонстрировали рассказ пленного из так называемой "ДНР", который сказал, что они "как рабы для России" - копают для них окопы и подбирают за ними объедки.

По словам мужчины, его насильно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами. "Для "новобранцев" было настоящим шоком, что их отправили на войну с Украиной без какой-либо предварительной подготовки. Но воевать им так и не пришлось. Их использовали для устройства окопов. А в свободное время российские офицеры "воспитывали" их по всем законам дедовщины", - отмечают в СБУ.

В плену мужчина сохранил жизнь, но за свое участие в этой войне ему еще придется ответить, добавили в спецслужбе.

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