«Состояние летчиков средней тяжести»: новые подробности об упавшем под Лунинцем Су-34

«Состояние летчиков средней тяжести»: новые подробности об упавшем под Лунинцем Су-349
- 22.04.2022, 8:12
- 22,304
Самолет упал в заболоченной местности и сгорел.
Российские летчики с разбившегося под Лунинцем Су-34 ВКС РФ пострадали при катапультировании. Это следует из второй части радиоперехвата, который публикует мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» .
— Иду на Мачулищи (…), пострадавшие двое на борту. Двое летчиков. Самолет Су-34 (…) Средней тяжести состояние пилотов.
Нашедшие пилотов просят также «карету скорой помощи для потерпевших бедствие».
Накануне была опубликована первая часть переговоров, в которой, как утверждается, пилоты сообщают, что под Лунинцем упал самолет ВКС РФ .
Стало известно, что самолет упал в заболоченной местности и сгорел. Оба пилота катапультировались. Их нашли в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы в том числе белорусские вертолеты.
Мониторинговая группа отмечает, что дальнейшая судьба пилотов остается неизвестной.