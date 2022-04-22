«Состояние летчиков средней тяжести»: новые подробности об упавшем под Лунинцем Су-34 9 22.04.2022, 8:12

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иллюстрационное фото

Самолет упал в заболоченной местности и сгорел.

Российские летчики с разбившегося под Лунинцем Су-34 ВКС РФ пострадали при катапультировании. Это следует из второй части радиоперехвата, который публикует мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» .

— Иду на Мачулищи (…), пострадавшие двое на борту. Двое летчиков. Самолет Су-34 (…) Средней тяжести состояние пилотов.

Нашедшие пилотов просят также «карету скорой помощи для потерпевших бедствие».

Накануне была опубликована первая часть переговоров, в которой, как утверждается, пилоты сообщают, что под Лунинцем упал самолет ВКС РФ .

Стало известно, что самолет упал в заболоченной местности и сгорел. Оба пилота катапультировались. Их нашли в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы в том числе белорусские вертолеты.

Мониторинговая группа отмечает, что дальнейшая судьба пилотов остается неизвестной.

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