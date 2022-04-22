Ученые нашли самое холодное место в Солнечной системе 1 22.04.2022, 8:17

3,386

Оно находится очень близко к Земле.

Температура космического пространства составляет -270,45 градусов по Цельсию. Этот показатель несколько выше абсолютного нуля, при котором происходит полная остановка молекулярного движения. Стоит обратить внимание на то, что данная температура не является постоянной для всей Солнечной системы.

Об этом сообщает LiveScience.

В нашей Солнечной системе есть некие отрезки, которые получили название «пустого» пространства. В этих местах, отмечают астрономы, температура гораздо ниже. Конечно, данные отрезки не являются совсем пустыми, но в то же время в них нет никаких объектов, способных поглотить солнечную энергию. Для того, чтобы можно было понять, какое именно место считается самым холодным в Солнечной системе, необходимо разобраться в вопросе измерения космической температуры.

Ян Кроуфорд, планетолог из Лондонского университета, говорит о том, что измерение температуры космического пространства возможно тогда, когда ведется наблюдение за интенсивностью микроволнового и инфракрасного излучения. Оно может выпускаться поверхностями разных объектов. Если подобные поверхности отсутствуют, то температура будет измеряться количеством солнечного света, испускаемого определенными уголками Солнечной системы.

В то же время профессор из Уорикского университета Дона Поллакко подчеркивает, что в астрономии не существует ничего простого, ведь человек просто наблюдает, а не взаимодействует. Все температуры могут измеряться только приблизительно. Конечный результат при этом зависит от качества предположений и того, как много деталей имеет применяемая физическая модель.

Если учитывать эту логическую цепочку, то самым холодным местом в нашей Солнечной системе может считаться Плутон, ведь он находится на огромном расстоянии от Солнца. Конечно, это несколько удивительно, но место с самой низкой температурой может находиться гораздо ближе к нашей планете.

Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который используется для анализа условий на Луне, предоставил очередные данные. Анализ продемонстрировал, что считать самым холодными местами в Солнечной системе можно кратеры, расположенные на южном полюсе Луны. Эти регионы получили название «постоянно затененные». Данное предложение также было подтверждено сотрудниками Аризонского университета Патриком О’Брайеном и Шейном Бирном. Специалисты предполагают, что в эти кратеры солнечный свет не попадал на протяжении миллиардов лет. Температура в них достигает -248,15 градусов по Цельсию, хотя в реальности она может быть еще ниже. Поверхность Плутона при этом имеет температуру -232,75 градуса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».