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Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе

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  • 22.04.2022, 8:23
  • 8,364
Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе
Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko

Захватчики не могут найти народных мстителей.

С началом оккупации жители Мелитополя показали врагу мирное сопротивление, но затем, в ответ на террористические действия россиян, начали партизанское движение. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, передает glavred.info.

"По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь", ‒ заявил Федоров.

На телах убитых оккупантов обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.

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