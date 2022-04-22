Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе

Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе3
- 22.04.2022, 8:23
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Захватчики не могут найти народных мстителей.
С началом оккупации жители Мелитополя показали врагу мирное сопротивление, но затем, в ответ на террористические действия россиян, начали партизанское движение. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, передает glavred.info.
"По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь", ‒ заявил Федоров.
На телах убитых оккупантов обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.