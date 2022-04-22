На встрече Путина с Шойгу был замечен «сигнал» к капитуляции РФ 15 22.04.2022, 8:32

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Арестович обратил внимание на внешний вид министра обороны России.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу заметил хороший знак для Украины.

В интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину политик отметил, что Шойгу оделся в гражданское – это свидетельствует о демонстрации миролюбивых намерений.

"Гражданский костюм означает снятие тональности войны. Это демонстрация миролюбивых намерений. Или, по крайней мере, готовности к конструктиву. Потому что, если бы они говорили: "Добьем, победим!", то Шойгу пришел бы в военной форме, звеня наградами. Как это: "И на груди его могучей не в ряд один, а в шесть рядов. Одна медаль висела кучей, но не за взятье городов, а лишь за выслугу летов". Вот как много следствий из этой простой встречи", – пояснил Арестович.

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