Из 300 выжили 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только что перебросили в Украину 8 22.04.2022, 8:35

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Выжившие российские солдаты «пропали без вести».

Южносахалинская 39-я отдельная мотострелковая бригада потеряла целый батальон спустя всего несколько дней после того, как пересекла границу Украины.

Из 300 оккупантов выжили всего около 60, да и те вскоре "пропали без вести", сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

По его словам, в данном подразделении не осталось офицеров, поэтому взять командование над оставшимися оккупантами пришлось сержанту Алексею Бурику.

"В остальных подразделениях 39 омсбр ситуация не намного лучше, полностью уничтожено артиллерийскую батарею с 2С5 "Гиацинт-С" и реактивную артиллерийскую батарею с БМ-21 "Град" (командир батареи Николай Никитин тяжело ранен)", – рассказал Цимбалюк.

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