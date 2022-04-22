В Минске задержаны «за политику» владельцы агентства недвижимости

В Минске задержаны «за политику» владельцы агентства недвижимости6
- 22.04.2022, 8:49
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У супругов провели обыск.
Правозащитникам «Весны» стало известно о задержании в Минске владельцев агентства недвижимости КУБ — супругов Василия и Аллы Романенко.
20 апреля домой к ним ворвались сотрудники ГУБОПиК и СОБР. Известно, что Василию предъявили обвинения по статье 361-1 Уголовного кодекса «Создание экстремистского формирования или участие в нем».
В чем точно обвиняют Аллу, пока неизвестно.
По словам родственников задержанных, женщина в соцсетях оставила несколько постов, которыми высказала свою позицию против войны в Украине.
Известно, что дома у супругов провели осмотр, изъяли жесткий диск.
По данным, которыми владеют родственники Аллы и Василия, ночь после задержания они провели на Окрестина. 21 апреля над ними должен был состояться суд.