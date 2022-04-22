Лидер ДДТ Юрий Шевчук отказался выступать в зале с буквой Z 15 22.04.2022, 8:55

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Юрий Шевчук

Легендарная группа отменила концерт в Тюмени.

Группа ДДТ отказалась играть на площадке в Тюмени, где нарисовали букву Z, которую используют как символ поддержки российской агрессии в Украине, сообщил лидер группы Юрий Шевчук в интервью журналисту Александру Плющеву на его YouTube-канале.

«Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал Шевчук.

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