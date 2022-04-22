Жестокие бои на Донбассе: после встречи с ВСУ ранены более 200 и ликвидированы 50 оккупантов 2 22.04.2022, 8:58

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«300-х» и трупы свезли в Новоайдар.

Во время боев в Восточной операционной зоне оккупанты несут значительные потери.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

"Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля этого года в райбольницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем", - сказано в сообщении.

Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, который участвовал в боевых действий на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март. Из-за этого военнослужащие высказывают недовольство и возмущение.

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