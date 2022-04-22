Страстная пятница 2022: как отмечается и что нельзя делать 4 22.04.2022, 9:21

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Согласно Евангелию, в этот день Христос предстал перед судом Пилата.

Страстная пятница - это последний будний день перед Пасхой. Это очень важное и скорбное событие, ведь сегодня Православная церковь вспоминает мученическую смерть Иисуса.

УНИАН рассказывает, какое значение имеет Страстная пятница 2022 у православных и какие запреты существуют в этот день.

Пасха у христиан восточного обряда в этом году выпадает на 24 апреля, соответственно, Страстная пятница наступит 22 числа.

Евангелие гласит, что именно в пятницу Иисус Христос предстал перед судом Понтия Пилата и был обвинен в «бунтарстве». Несмотря на то, что великий император знал и осознавал всю абсурдность и беспочвенность таких обвинений, он все равно приговорил Сына Божьего к казни. Христа приковали к кресту на горе Голгофа, а через два дня он воскрес.

Страстная пятница - что можно делать

В этот день православные верующие слушают богослужения в храмах, где рассказываются истории из Евангелие. Также выносится плащаница - изображение Христа в гробу. Христиане до момента выноса святыни не едят и не пьют, после этого разрешены только хлеб и вода.

Также верующие могут прочесть молитвы, которые в этот день обладают особенной силой.

Некоторые хозяйки в эту дату пекут пасхальные куличи, но церковь относится к такому действию неоднозначно. Если вы понимаете, что в другой день сделать этого не сможете - пеките в пятницу, только перед готовкой прочтите молитву.

Страстная пятница - что нельзя делать

Великий день сопровождается огромным количеством запретов. В день страданий Христа за человечество категорически запрещено:

устраивать шумные застолья и веселиться;

работать и заниматься домашними делами;

ссориться и сплетничать;

копать землю и сажать растения;

шить, вязать, рукодельничать;

стирать, убирать, наводить порядок.

Также в Страстную пятницу нельзя употреблять алкоголь, поэтому воздержитесь от чревоугодия или распития спиртных напитков, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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