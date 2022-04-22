Режим решил забрать у 67 предприятий часть прибыли 17 22.04.2022, 9:22

8,410

Фото: Reuters

Забирают деньги даже у предприятий с проблемами.

Совет министров постановлением №233 от 20 апреля утвердил перечень предприятий, которые должны будут перечислить часть прибыли за 2021 год в государственный целевой бюджетный фонд национального развития. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Средства должны быть уплачены в мае-декабре 2022 года равными долями ежемесячно.

Всего в перечень включены 67 предприятий, в том числе «Белагропромбанк», МТЗ, «Бобруйскагромаш», БелАЗ, ММЗ, «Керамин», «Гродно Азот», «Гомельский химзавод», «Беларуськалий», сахарные заводы, ГТФ «Неман» и другие.

Стоит отметить, что в списке есть предприятия, которые в последнее время испытывают проблемы из-за санкций и потери рынков — «Беларуськалий», «Гродно Азот».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».