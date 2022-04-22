Режим решил забрать у 67 предприятий часть прибыли

Режим решил забрать у 67 предприятий часть прибыли17
- 22.04.2022, 9:22
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Забирают деньги даже у предприятий с проблемами.
Совет министров постановлением №233 от 20 апреля утвердил перечень предприятий, которые должны будут перечислить часть прибыли за 2021 год в государственный целевой бюджетный фонд национального развития. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Средства должны быть уплачены в мае-декабре 2022 года равными долями ежемесячно.
Всего в перечень включены 67 предприятий, в том числе «Белагропромбанк», МТЗ, «Бобруйскагромаш», БелАЗ, ММЗ, «Керамин», «Гродно Азот», «Гомельский химзавод», «Беларуськалий», сахарные заводы, ГТФ «Неман» и другие.
Стоит отметить, что в списке есть предприятия, которые в последнее время испытывают проблемы из-за санкций и потери рынков — «Беларуськалий», «Гродно Азот».